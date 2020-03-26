وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قـمّـة العــالم ) : اجتماع زعماء دول العشرين الذي يعقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القمة الافتراضية، حدث استثنائي على مستوى العالم، تتطلع إليه جميع الشعوب، كون ملفه الوحيد يمثل أزمة إنسانية واقتصادية لجميع سكان الأرض، وهي جائحة «كورونا» (كوفيد - 19)، وكيفية تنسيق الجهود العالمية لمكافحتها والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وتقديم استجابة عاجلة ومنسقة للوباء الذي تجاوز عدد المصابين به 425 ألف نسمة، توفي منهم 19 ألف شخص، وتخطّى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي 2,6 مليار نسمة، ويساوي ذلك ثلث عدد سكان العالم البالغ 7,8 مليارات نسمة بحسب الأمم المتحدة في 2020.وواصلت : المملكة منذ تسلمها رئاسة مجموعة العشرين تواصل جهودها لتعزيز التوافق العالمي، والتعاون لتحقيق إنجازات ملموسة، واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل، ولذلك جاءت دعوتها لعقد القمة، والتي لقيت استجابة فورية وترحيباً من جميع الدول، للتصدي لهذه الجائحة التي تحاصر البشرية، ومفاصل الاقتصاد العالمي، وهي حريصة على مواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي في العالم.وتابعت : الجميع متفائلون بمساهمة القمة في تخفيف آثار الأزمة المؤثرة علـى جميع الدول، ووضع استراتيجية عالمية موحدة لاحتواء آثار الفيروس، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي، ولذلك سيتطلع الجميع إلى الخـروج بمبادرات وإجراءات محددة وعملية، تحقـق آمـال شـعوب العالـم في تجاوز آثار الجائحة، وتمهيد الطرق لتحقيق دول العالم مستقبلاً أفضل، والعمل على مواصلة الاقتصادات العالمية تعزيز سيولتها النقدية، وتسهيل الاقتراض وإرجاء الاقتطاعات الضريبية، وتمديد آجال القروض الممنوحة ودعم الشركات.// يتبع //06:04ت م0004