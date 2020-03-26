وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحرز السعودي.. الإنسان أولا ) : تسخر حكومة المملكة كل الإمكانات والجهود الممكنة لمحاصرة انتشار فايروس كورونا الجديد والعمل الجاد للقضاء عليه والتقليل من أضراره على صحة المواطنين والمقيمين، لتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على أن «الإنسان أولاً» نهج دائم لدى خادم الحرمين الشريفين، وإظهار للاهتمام البالغ الذي يوليه لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.وبينت : ويعكس تعليق الانتقال بين المناطق والمدن الكبرى للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، مدى حرص حكومة المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وكافة الإجراءات الوقائية لحفظ حياة الناس وضمان سلامتهم بكل حزم، لاحتواء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وتخفيف آثارها.وختمت : القرار الجديد المبني على تقارير الجهات الصحية المختصة التي رأت ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية تجنبا للخطورة المضاعفة المتمثلة في سرعة انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد بين الناس بما يهدد حياتهم، ليعبر السعوديون عنق زجاجة الخلاص من كورونا، وتعود بهم حياتهم إلى سابق عهدها الجميل.// يتبع //06:05ت م0007