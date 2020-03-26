وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمة العشرين.. ومحاصرة كورونا ) : برئاسة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وبمشاركة أعضاء مجموعة العشرين قادة الـدول المدعوة، والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الـدولـي، ومجموعة البنك الـدولـي والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والـزراعة ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الـدولـية ومنظمة الـتعاون الاقتصادي والـتنمية ومنظمة التجارة العالمية، تعقد في الرياض اليوم القمة الاستثنائية الافتراضية لتدارس السبل الكفيلة بمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي على دول المجموعة ودول الـعالـم، وهي قمة هـامة تنعقد في ظل ظروف صعبة للغاية حيث تواجه دول المعمورة ذلك الفيروس القاتل الذي مازال يحصد أرواح البشر في أقطار عديدة في الشرق والغرب ويهدد اقتصاديات العالم ويكاد يشل الحياة في ربوعه.وواصلت : وقد عانت كافة دول العالم دون استثناء الأمرين من هذا الوباء الخطير منذ ظهوره لأول مرة في الصين، وانتقاله فيما بعد إلـى أمصار متعددة زهقت بسببه آلاف الأرواح ومازالت آلاف أخرى من البشر في غرف الحجر الصحي تحت المراقبة والمعالجة، وأمام قمة العشرين مسؤوليات جسيمة تقتضي بالـضرورة تدارس الأوضاع المأساوية التي يئن العالم تحت وطأتها، فكل الـدول والمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية وعلـى رأسها منظمة الصحة العالمية تتدارس كافة الأفكار والأسالـيب المؤدية إلـى احتواء الـفيروس القاتل والحد من انتشاره ومحاصرته وتضييق الخناق عليه للتخلص من آثاره الوخيمة.وتابعت : المجتمعات البشرية الـيوم تواجه معضلة كأداء لابد من مجابهتها بتكتلات إقليمية ودولية في محاولة جادة ودؤوبة للعثور علـى حلـول ناجعة، تضع حدا قاطعا لانتشار هـذا الأخطبوط المخيف في كل مكان، وقد سعت المملـكة منذ الإعلان عن ظهور الـوباء لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائيةالاستباقية للحد من انتشار الوباء داخل أراضيها، وقد نجحت أيما نجاح باتخاذها تلك الخطوات الاحترازية والـتي تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وكان آخرها موافقته - حفظه الله- يوم أمس على المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت أن يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى وكذلك يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الـرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. وأن يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلـى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الـرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق.وختمت : ولاشك أن قمة مجموعة الـعشرين الـتي ترأس المملكة أعمالها الـيوم ستضيف إلـى تلك الجهود أبعادا أخرى، من شأنها المساعدة على احتواء الفيروس القاتل وتدارس كافة الأسالـيب لـدحره حتى تتمكن كافة دول الـعالـم بتضافرها من الـعودة إلـى حياتها الطبيعية، ووضع الحدود الفاصلة لـلـتخلـص من الـوباء الـذي مازال انتشاره الـسريع يهدد البشرية، وستظل المملكة عند مواقفها المعلنة بمعاضدة كافة الجهود على مختلف المستويات لمحاصرة الـوباء وتخليص المجتمعات البشرية من أخطاره.// انتهى //06:05ت م0008