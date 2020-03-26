طرابلس 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتأكيد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه قام بالحجر على المخالطين لأول حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعدما أثبتت التحاليل التي أُجريت لها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز إيجابيتها، موضحةً أن فرق الرصد والتقصي التابعة للمركز تواصلت في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم.وأشارت الصحف إلى التصعيد بين طرفي الصراع واستمرار خرق الهدنة فى محاور العاصمة كافة. ونقلت مطالبة سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف وتشديده على ضرورة حصول المهمة الأوروبية المرتقبة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وعرجت صحف الخميس على إدانة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز القصف المتكرر الذي طال منطقة عين زارة اليوم، بما في ذلك سجن الرويمي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين نزلاء السجن وعناصر الشرطة، موضحةً أن البعثة رصدت 13 خرقًا من كلا الطرفين خلال 24 ساعة الماضية.// انتهى //08:44ت م0014