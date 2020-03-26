القاهرة 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير وتأكيده على أهمية العمل من قبل جميع الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية لـ113 حالةً.وتحدثت صحف الخميس عن تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن فيروس كورونا يهدد البشرية جمعاء وإطلاقه خطة "استجابة إنسانية عالمية"، تستمر حتى ديسمبر، بهدف تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.وتابعت التوصل إلى اتفاق تاريخي بين مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض لاعتماد خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي نتيجة الأضرار التي لحقت به من تداعيات أزمة كورونا.ولفتت الانتباه إلى اتخاذ عدد من الدول العربية المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، منوهةً إلى أن ليبيا أعلنت حظر تنقل المواطنين بين المدن، بينما بدأت الإمارات في استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات، وتوعد العراق منتهكي الحظر باتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.// انتهى //10:05ت م0017