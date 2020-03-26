القدس المحتلة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تسعة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر الفيراوي، وعبد الرحمن البشيتي من منطقة باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت نظام أبو رموز، وحاتم كسواني، وجهاد أبو رموز، من البلدة القديمة من القدس، خلال وجودهم في منطقة باب الأسباط.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، واعتقلت تيسير محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صيامة، وحمادة اديب أبو الحمص في مدخل البلدة.// انتهى //10:07ت م0018