رام الله 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان الحكومة الفلسطينية عن تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.وأشارت إلى مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الصحية لهم.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع جنود الاحتلال بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس بالمكعبات الاسمنتية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة والهيئات الدولية كافة، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد ان أصبحوا فريسة سهلة لفيروس "كورونا" بسبب إصابة عدد من السجانين والمحققين به، في ظل عدم توفر مواد التعقيم والتنظيف والإجراءات الوقائية الضرورية لديهم، بسبب السياسة العنصرية التي تنتهج بحقهم.ونشرت صحف اليوم خبر إفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير محمد فواز محمد فارس، من قرية زبدة جنوب جنين، قضى 16 عامًا في بسجون الاحتلال.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، ووصف ما تشهده الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا بـ"الكارثة الكبرى".ورصدت حسم منظمة الصحة العالمية الجدل المثار حول انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" عبر الهواء، مؤكدة أنه لا يوجد أي دليل علمي على ذلك.// انتهى //10:17ت م0023