الخرطوم 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بيان مجلس السيادة السوداني أمس حول وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.وركزت على إعلان وزارة العدل السودانية إغلاق برج الوزارة، لعمل تعقيم وإجراءات احترازية صحية لمواجهة جائحة كورون.وأخبرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني، المدعوم من تحالف دعم الشرعية باليمن، في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرق البلاد.ونشرت صحف الخميس تصريح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس حول أسر 7 عناصر من المرتزقة، والاستيلاء على عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلة بالأسلحة والذخائر، خلال محاولة الهجوم على قاعدة الوطية الجوية.وأشارت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح سبعة في تفجير انتحاري قرب نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو.ولفتت الانتباه إلى اعتزام أثيوبيا الإفراج عن آلاف السجناء من سجون البلاد المكتظة في إطار مواجهتها وباء فيروس كورونا.وسلطت الصحف الضوء على ما نشرته جامعة جونز هوبكنز، أمس أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة بلغ 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبريًا إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68 ألفًا و572 شخصًا.// انتهى //10:33ت م0025