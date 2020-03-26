إسلام آباد 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجاوز الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان عن 1000 حالة، وتشديد السلطات الباكستانية إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، بما في ذلك تطبيق الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد، وإمكانية فرض حظر التجوال إذا خرج الوضع عن السيطرة.وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على الحصول على حزمة قرض جديد من صندوق النقد الدولي للسيطرة على الاقتصاد الباكستاني الذي بدأ يتراجع بسبب أزمة الفيروس.وعرجت صحف الخميس إلى قرار وزارة الدفاع الباكستانية بتكليف المصانع الحربية بإنتاج كميات من الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا مثل الأقنعة والأجهزة الطبية.ولفتت إلى دعوة العلماء في باكستان إلى ضرورة الإكثار من الاستغفار واستثمار فترة البقاء في المنازل للعبادة والتوبة.وتطرقت إلى إعلان السلطات الهندية وقف الرحلات الجوية الداخلية وتطبيق الإغلاق الكامل في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //10:57ت م0028