إسلام آباد 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعربت باكستان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي إن مثل هذه الهجمات الإرهابية ليس لها أي مبرر ديني أو أخلاقي أو سياسي، ولا تستحق إلا الإدانة.وجددت تضامن باكستان ووقوفها إلى جانب أفغانستان وشعبها، في مواجهة الإرهاب.// انتهى //11:04ت م0029