بغداد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسقط صاروخا كاتيوشا أمس قرب مقر قيادة عمليات بغداد في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بأنه تأكد سقوط صاروخي كاتيوشا قرب قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليلة أمس، موضحة بأن الصاروخين أطلقا من منطقة النهضة وسط بغداد.ولم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.// انتهى //11:09ت م0030