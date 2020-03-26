عام / الأرصاد" تنبّه من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.اء.
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11:13ت م
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