طوكيو 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستراجعت الأسهم اليابانية اليوم عقب مكاسب ضخمة حققتها على مدى ثلاثة أيام بعد أن أدى ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى تأجيج المخاوف بشأن قيود محلية أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي.ونزل المؤشر نيكي القياسي 4.51 في المئة إلى 18664.60 نقطة. وكان قد ارتفع 18 في المئة في الجلسات الثلاث الماضية، بما في ذلك صعود بنسبة ثمانية في المئة في الجلسة السابقة وهو أكبر مكسب منذ 2008 م.وقاد الارتفاع مجموعة من العوامل، بما في ذلك مشتريات من أرصدة عامة محلية وآمال بشأن تحفيز أمريكي كبير، وهو ما حفز البائعين على التخلي عن مراكزهم.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.8 في المئة إلى 1399.32 نقطة.// انتهى //11:25ت م0033