جيزان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات صبيا ، و أبو عريش ، وبيش ، وصامطة ، وأحد المسارحة ، والطوال ، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:11ت م0040