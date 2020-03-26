كوالالمبور 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد مشرف القصر الوطني في ماليزيا أحمد فاضل شمس الدين أن نتائج فحوصات التحاليل لسبعة أشخاص من موظفي القصر الماليزي أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال في بيان أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم إن ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين شاه وعقيلته أخضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، حيث جاءت نتائج تحاليلهما سلبية، مضيفًا أنهما يُخضعان حاليًا للحجر الصحي في القصر ولن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا والتي بدأت أمس.// انتهى //12:13ت م0041