تونس 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم اهتمامها بالحالة الوبائية التي تعيشها تونس، مشيرةً في السياق إلى إعلان وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، تسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الجملي للإصابات 173 إصابةً توفي منهم خمسة أشخاص.وكتبت في سياق متصل عن المكالمات الهاتفيه التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد مع عدد من الرؤساء والقادة العرب والغربيين التي تناولت الحالة الوبائية في العالم وسبل تعزيز التعاون في مقاومة هذا الوباء.وتحدثت صحف الخميس في الشأن المغاربي، عن تجدد المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، بالرغم من المناشدات الدوليه لأطراف النزاع بوقف القتال والتركيز على مكافحة انتشار الفيروس.واوردت عربيًا، إعلان العديد من الدول ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس كورونا، واتخاذها المزيد من التدابير لمقاومة انتشاره.وكتبت في الشأن الدولي عن تواصل الحرب الكلامية والاتهامات بين الولايات المتحدة الامريكية والصين حول انتشار فيروس كورونا خصوصًا بعد تسمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوباء "بالفيروس الصيني".// انتهى //12:27ت م0043