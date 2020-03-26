بيروت 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في لبنان إصابة أحد اللاجئين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد.وقال رئيس القطاع الصحّي لدى الوكالة الدكتور عبدالحكيم شناعة في بيان اليوم إن الحالة جرى اكتشافها لشخص فلسطيني جاء من الخارج مؤخرًّا وأنه التقط العدوى من خارج لبنان، مشيرًا إلى أنّ وضعه الصحّي مستقر وهو قيد الحجر الصحي.وأكّد خلو مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أيّة حالة حتّى الآن، حيث أنّ الشخص المصاب ليس من سكان المخيمات، ولم يخالط أحدًا.// انتهى //12:35ت م0045