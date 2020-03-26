طرابلس 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسدعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم إلى وقف التصعيد، والأعمال العدائية وتحشيد القوات وتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.وقالت البعثة في بيان: "بينما ينخرط العالم أجمع في محاربة انتشار وباء كورونا الذي أنهك عددًا من البلدان الغنية بالموارد، وتستمر الهجمات والهجمات المضادة في ليبيا في التسبب بالمزيد من المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين" ، مضيفةً أن الليبيين بحاجة إلى تحويل تركيزهم إلى مواجهة الفيروس.وذكرت البعثة جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.// انتهى //12:43ت م0047