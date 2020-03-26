عواصم 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن ارتفعت على مدى جلستين متتاليتين، إذ طغى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد ومخاوف بشأن ركود عالمي كبير على التفاؤل إزاء اتفاق تحفيز أمريكي تاريخي بقيمة تريليوني دولار.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اثنين في المئة، مع انخفاض الأسهم الألمانية 1.8 في المئة إذ أظهر مسح أن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد بأوروبا تراجعت بشدة لأدنى مستوياتها منذ 2009 م.كما نزلت الأسهم الإيطالية والإسبانية بما يتراوح بين 2.2 في المئة و2.5 في المئة مع تجاوز عدد الوَفَيَات في إيطاليا بفيروس كورونا 7500، بينما ارتفع العدد في إسبانيا إلى ما يزيد عن 3400 متجاوزًا إجمالي معدل الوَفَيَات في الصين.// انتهى //ََ12:55ت م0050