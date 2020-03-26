موسكو 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت السلطات الروسية اليوم حالتي وفاة و 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال مركز الإعلام الحكومي الخاص بمراقبة وضع تفشي فيروس كورونا في روسيا إن الإصابات الجديدة سجلت في 18 منطقة بروسيا، معظمها ( 136 إصابة ) في العاصمة موسكو.ووفقًا لموقع "روسيا اليوم" فإنه ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد في روسيا إلى 840 حالةً، سُجلت في 56 منطقة.وأشارت إلى أن حالتي الوفاة هما أول وفاتين يتم تسجيلهما في روسيا.// انتهى //13:04ت م0052