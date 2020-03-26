بغداد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت خلية الأزمة النيابية العراقية نيتها مطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في البلاد في حالة تزايد انتشار فيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم عن المتحدث باسم الخلية قوله: "في حالة تزايد الخارطة الوبائية وانتشارالفيروس ستكون لنا مطالبُ بتطبيق حالة الطوارئ بالبلاد لحماية المواطنين"، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحكومية مستنفرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ومنها حظرالتجوال الذي مدد إلى الحادي عشر من الشهر المقبل في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:24ت م0061