مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقامت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة من إرشادات صحية ووقائية بأكثر من عشر لغات .وأبان مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي أن ما تقوم به الإدارة يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .// انتهى //13:48ت م0063