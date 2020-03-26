سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السنغافوري
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
الرياض 2 شعبان 1441هـ الموافق 26 مارس 2020م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لبحث الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد.
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13:54ت م
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