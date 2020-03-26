الرياض 2 شعبان 1441هـ الموافق 26 مارس 2020م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لبحث الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد.// انتهى //13:54ت م0066