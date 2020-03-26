عرعر 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماعاً -عبر الإتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين .وناقش الاجتماع أهمية التنسيق مع البلديات وفروع الصحة والشرطة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتكثيف التوعية الصحية ، كما بحث الاجتماع ضرورة متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.واستمع سموه خلال الاجتماع إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية .ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتكوين فريق متابعة برئاسة المحافظ وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن ، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات .وشدّد سموه على أهمية تطبيق النظام ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).وأكد سموه أن صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين الهدف الأول لكل الجهود الحكومية ، لاسيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدٍ استثنائي مع انتشار فيروس كورونا ، وقال ": إن القيادة الرشيدة - أيدها الله - لم ولن تألوا جهداً في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك " .ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم علينا الأمن والرخاء ويحفظ الجميع من كل مكروه .كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .// انتهى //14:07ت م0068