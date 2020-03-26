الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسكشفت وزارة العدل عن استقبالها 22 طلباً خلال اليوم الأول من إتاحة إفراغ العقارات إلكترونياً، مؤكدة أن الطلبات تستغرق 24 ساعة للمعالجة ونقل ملكية العقار.و تراوحت قيمة العقارات المطلوب تنفيذ بيعها إلكترونيًا خلال اليوم الأول بين 50 ألفاً و 800 ألف ريال، في الوقت نفسه تباينت العمليات المدخلة بين إكمال تنفيذ العملية أو الإلغاء -أحيانًا- وذلك لسهولة الإجراءات وعمليات الدخول إلى النظام والخروج منه ومواصلة الطلب أو إلغائه وفقًا لرغبة طرفي العملية العقارية.يذكر أن خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً قد وجه بإطلاقها أمس معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إذ تتماشى الخدمة مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تكون عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.وتتاح الخدمة حاليًا من خلال بوابة ناجز najiz.sa، حيث يكون نقل ملكية العقار إلكترونيًا من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، و أتيحت الخدمة في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن تتوسع الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً له اشتراطات يجب توفرها كأن يكون البيع مباشراً "بين البائع والمشتري دون وكلاء"، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.وأضافت أن المستفيدين سيتمكنون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم تنقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.ونوهت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة يأتي تسهيلاً على المستفيدين ولخدمتهم والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن بوابة الخِدْمات العدلية ناجز najiz.sa تقدم أكثر من 120 خدمة بإمكان المستفيدين الحصول عليها عن بعد.// انتهى //14:18ت م0069