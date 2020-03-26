لندن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي وجهود الحكومة في محاربة المرض.وأشارت الصحف إلى مصادقة مجلسي العموم واللوردات على "قانون كورونا" الذي يخوّل للسطات صلاحيات واسعة لمواجهة إنتشار المرض لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن تصادق ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم على مسودة القانون النهائية.على الصعيد الدولي، تناولت صحف اليوم مخاوف من إنهيار الخدمات الصحية في قارة أفريقيا بعد تسجيل 2400 حالة إصابة هناك خلال الأيام الماضية، متحدثة عن بلوغ عدد الإصابات عالمياً 66,955 حالة وإرتفاع عدد الضحايا إلى 21,162 شخص.وفي الشأن العربي، دعت صحف بريطانيا أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف القتال بسبب المخاوف من إنتشار المرض بعد ورود أنباء عن هجمات متبادلة خلال اليومين الماضيين بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء حفتر.// انتهى //14:21ت م0070