طرابلس 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلييبا خلو أربع حالات اُشتبه في إصابتهم بـ«كوفيد-19» ، وذلك بعدما ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.وقال المركز في بيان: إنه تسلم اليوم تلقّي الليلة الماضية بلاغًا بوجود أربع حالات اشتباه بفيروس «كورونا المستجد» بواقع حالة واحدة من مستشفى «السرايا الدولي» بالخمس، ومثلها بـ«طاقم ناقلة نفطية»، إلى جانب حالتين من مستشفى الهضبة العام الخضراء.ولفت البيان إلى أنه عقب الفحص المختبري للحالات الأربع تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلوهم جميعًا من فيروس «كورونا» المستجد.يشار إلى أن ليبيا سجلت مساء الثلاثاء أول حالة إصابة بالفيروس، تعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.// انتهى //14:22ت م0071