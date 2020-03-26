بيروت 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك حتى الأحد 12 إبريل القادم.وأكد المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/ 2020م، والقرار رقم 49 /2020م تاريخ 21 //3 2020 م الصادر عن رئيس الوزراء، تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198 / 2020م مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في تنفيذ الخطط للحد من تفشي الفيروس .كما رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء بتكوين لجنة وزارية تكلف لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج.// انتهى //14:29ت م0072