الرياض 2 شعبان 1441هـ الموافق 26 مارس 2020م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه بالإشارة للفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص مخالف لأمر منع التجول، يصور مركبة أمنية، ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، وفق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله -، عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.// انتهى //14:32ت م0074