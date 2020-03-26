الخرطوم 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأدانت السودان الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية المتطرفة على موقع للجيش التشادي في شبه جزيرة بوما ببحيرة تتشاد.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، وقوف السودان إلى جانب تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة بأسرها، مؤكدة أن أمن واستقرار تشاد، هو من أمن واستقرار السودان.ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.// انتهى //15:38ت م0090