القاهرة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 9ر539 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 8ر4 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 48ر0 % ليبلغ مستوى 98ر9912 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 15ر3 % ليبلغ مستوى 42ر959 نقطة، وأضاف مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 4ر1 % ليبلغ مستوى 16ر1036 نقطة.// انتهى //15:40ت م0092