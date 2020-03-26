بغداد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقررت وزارة الدفاع العراقية اليوم إشراك عدد من أفواج الجيش العراقي في تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنه تقرر أيضا خلال اجتماع عقده رئيس أركان الجيش العراقي مع قادة الجيش, طبع بوسترات ومنشورات توعوية ورميها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش على المناطق السكنية لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية المعلنة, كما تقرر توفير مستلزمات تعفير المحلات والأسواق والأزقة وغلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا بشكل كامل.// انتهى //15:41ت م0093