الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأسواق وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، اليوم، بحملة تفتيشية في سوق الخضار المركزي بالدمام، شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم ارتفاع الأسعار لحماية المستهلك والمستفيد، وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته.وشملت الحملة متابعة الجهود الاحترازية ومخالفة الباعة غير النظاميين، وتسليم ٢٢ مخالفا للجهات المختصة، ومصادرة ١٢٢ صندوقاً من البضائع تحتوي على أصناف مختلفة من الخضار والفواكه، وتشديد الرقابة على المباسط، من حيث وضع مسافة بينهم تبلغ ٨ أمتار للحد من الانتشار والوقاية من الفيروس، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الباعة.كما شملت الزيارة التأكد من الأسعار كافة ومطابقتها حسب فواتير الشراء من الموردين والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة بالأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، حيث تبين وفرة هذه السلع ورضا المتسوقين عنها، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة.وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الخدمية، لحماية المستهلك وسلامته.// انتهى //15:46ت م0095