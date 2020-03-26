الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنظم النادي الأدبي بالأحساء مساء أمس محاضرة توعوية عن طريق تطبيق البيرسكوب وبث مباشر على حساب النادي في تويتر عن " فيروس كورونا والتعامل معه " قدمها استشاري الأمراض المعدية رئيس أقسام الباطنة في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة الدكتور وائل باجهموم .وتحدث الدكتور باجهموم عن جوانب عديدة لها صلة بموضوع المحاضرة ثم فتح المجال للأسئلة .تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضرة , التي تابعها عن بعد أكثر من ثمان مئة شخص , تأتي تجربة أولى لنادي الأحساء الأدبي ونجح من خلالها في الاستفادة من التقنية لبث التوعية بين الناس لاتباع الإرشادات الصحيحة والتقيد بالتعليمات من مصادرها الرسمية للوقاية من هذا الوباء الخطير، وسيستمر النادي بإذن الله في هذه التجربة لتقديم مثل هذه البرامج المفيدة عن بعد طيلة هذه الفترة .// انتهى //17:02ت م0110