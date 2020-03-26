المنامة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، رسالة من رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، عبر فيها عن دعمه لجهود البحرين في إطار إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي تتخذها للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأعرب أوتشا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع البحرين في مجالات مكافحة الأوبئة العالمية والسيطرة عليها، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرة البحرين على تجاوز هذه الأزمة الراهنة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس، متمنيًا موفور الصحة والسعادة وداوم التوفيق والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار لحكومة وشعب البحرين.// انتهى //17:23ت م0114