واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند بدء جلسات التداول اليوم، لتعزز ارتفاعها على مدى اليومين الماضيين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال المزيد من إجراءات التحفيز التي تقدمها الحكومة الأمريكية للحد من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 267.83 نقطة أو 1.26 بالمئة ليصل إلى 21468.38 نقطة، وربح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 25.73 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 2501.29 نقطة، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 77.91 نقطة أي ما يعادل 1.06 بالمئة إلى 7462.21 نقطة.// انتهى //17:37ت م0115