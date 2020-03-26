المدينة المنورة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 7800 جولة رقابية على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات، ونفذت جولات للإصحاح البيئي شارك فيها أكثر من 6300 كادر، وذلك للتصدي لفيروس كورونا الجديد من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة لمكافحة انتشار الفيروس.وشملت الجولات الرقابية والصحية التي قامت بها الأمانة 1569 موقعاً ، نفذت خلالها 7037 جولة رقابية ، فضلاً عن جولات للأصحاح البيئي التي بلغت 817 جولة ، فيما بلغت الآليات المستخدمة للإصحاح البيئي لدى الأمانة والبلديات الفرعية 172 آلية ، وبلغت الآليات المستخدمة للنظافة في الأمانة والبلديات الفرعية 647 آلية ، وكشفت الأمانة بأنه قد تم تنفيذ جولات في الرقابة والاصحاح البيئي من خلال 717 عنصراً بشريا, فيما تم تنفيذ أعمال النظافة من خلال 5594 عنصراً .وشّددت الأمانة على مواصلة تنفيذ هذه الحملات في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قِبل مختلف القطاعات الحكومية، للحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مركّزة على ضرورة نظافة وتعقيم المحلات والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين والتأكد من توفر الشهادات الصحية ولبس الكمامات والقفازات.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //17:42ت م0120