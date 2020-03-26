القطيف 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنفذ مراقبو أمانة المنطقة الشرقية أمس، عددا من الجولات التفتيشية في محافظة القطيف، بلغت 475 زيارة لمحلات الصحة العامة والمنشآت الغذائية، وذلك لمراقبة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات البلدية.وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية بالمركز الرئيسي والبلديات التابعة بالمحافظة تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية، مشيرةً إلى أن الفرق الصحية الميدانية قامت بجولات تفتيشية استهدفت زيارة 475 محلاً في مختلف مدن وقرى المحافظة أسفرت عن إغلاق 7 محلات وتوجيه 75 إنذاراً لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.كما قامت الأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية برفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 1855 مترا مربعا، و 1252 طناً من النفايات المنزلية، وكسح 16 ساحة، وغسل وتطهير 269 برميلا و 146 حاوية وصيانة 13 حاوية، مشيدةً بمستوى الوعي لدى المواطن من خلال استقبال جميع القرارات برحابة صدر.// انتهى //17:43ت م0121