الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسناقشت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، خلال الأسبوعين الماضيين، "١٤" رسالة علمية عن بعد لدرجة الماجستير إلكترونياً في عددٍ من كلياتها شملت كلية التربية، وكلية العلوم، وكلية الحاسب الآلي، والعلوم الطبية التطبيقية.وأوضح عميد الدراسات العليا المكلف بالجامعة الدكتور سعد بن محمد السعدي، أن هناك عدداً من المناقشات المعتمدة، في طور تحديد مواعيد مناقشتها من قبل الكليات واللجان وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بُعد"، مبيناً أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة للتوجيهات الحكومية وحرصاً من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات، وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبة في تسهيل إجراءات تخرجهم.يذكر أن جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة في عمادة الدراسات العليا، بالتعاون مع عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات وعمادة التعلم الإلكتروني والكليات المعنية كانت سباقة في هذا التحول.// انتهى//.18:39ت م0134