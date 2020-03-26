مأرب 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمركز الأطراف الصناعية في هيئة مستشفى مأرب العام الدورة التأهيلية في العلاج الطبيعي والتي استمرت لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 16 - 26 / 3 / 2020م.وناقشت الدورة عدة موضوعات مثل الهيكل العضلي والعظمي لجسم الإنسان والإصابات التي يتعرض لها، وأساسيات العلاج الفيزيائي، وأنواع الإعاقات وطرق التعامل معها فيزيائيا، وأساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنواع التأهيل وأهدافه، وغيرها.وأكد مدير مركز الأطراف الصناعية الدكتور عبدالكريم محمود الوتيري أهمية هذه الدورة لتعزيز مهارات المتطوعين في مجال الأطراف الصناعية الذين تم استقطابهم من مستشفيات ومراكز صحية، مقدمًا خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه المستمر للقطاع الصحي في اليمن.//انتهى//18:44ت م0135