الباحة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا أمس دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد بلغ 15096 ألف مستفيد, فيما تم رصد أكثر من 7600 تقييم إلكتروني.وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.// انتهى //18:44ت م0136