مأرب 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس توزيع أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في مديريات محافظة مأرب.وشملت المساعدات التي تم توزيعها تجهيزات سريرية وأدوية ومستلزمات أخرى لمستشفى كرى العام ومجمع الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة، وغيرها من المراكز والوحدات الصحية بمحافظة مأرب.وثمن مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي المساعدات النوعية والمتواصلة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في المحافظة، معبرا عن شكره لما يقدمه من دعم في مختلف الجوانب للمحافظة ومنها الجانب الصحي.ولفت الشدادي النظر إلى أن هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية من شأنها المساعدة في دعم المنظومة الصحية والتخفيف من معاناة المرضى في المحافظة التي تكتظ بالنازحين.ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لرفد القطاع الصحي في محافظة مأرب ومختلف المحافظات اليمنية.//انتهى//18:45ت م0137