الباحة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية, وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن التنبه يبدأ من اليوم الخميس ويستمر إلى الأحد القادم بمشيئة الله، مهيباً بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مشيراً إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة .// انتهى //18:45ت م0138