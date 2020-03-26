اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.90 %
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
بيروت 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.90 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 591.53 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18 ألفاً و133 سهماً، بقيمة 156 ألفاً و315 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 16 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و143 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و198 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:45ت م
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