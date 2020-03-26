بيروت 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.90 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 591.53 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18 ألفاً و133 سهماً، بقيمة 156 ألفاً و315 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 16 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و143 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و198 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:45ت م0139