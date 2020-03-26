اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات متنوعة لمتضرري السيول في عدن
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
عدن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في مدينة عدن.
وجرى توزيع 1,763 سلة غذائية، و 80 خيمة و 600 بساط، و 640 حقيبة إيواء طارئة، استفاد منها 10,578 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.
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18:50ت م
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