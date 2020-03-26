عدن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في مدينة عدن.وجرى توزيع 1,763 سلة غذائية، و 80 خيمة و 600 بساط، و 640 حقيبة إيواء طارئة، استفاد منها 10,578 فردًا.ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.//انتهى//18:50ت م0144