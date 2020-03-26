الخرطوم 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الصحة السودانية عدم وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم 24 مارس الجاري بلغت 13 حالة اشتباه، وتم إخراج 42 شخصاً من العزل بعد أن أثبت الفحص المعملي سلامتهم.وأكدت الوزارة فى بيان اليوم عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات لمنع دخول كورونا، منوهة بأن جملة القادمين من الدول الموبوءة منذ 25 يناير بلغت 2017 فرداً ، وتمت متابعة 1427 فرداً موزعين على عدد من الولايات.// انتهى //19:00ت م0147