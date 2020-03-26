الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسدشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض" إنسان" متجرها الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية، الذي يتيح للمتبرع اختيار ما يناسبه لدعم برامج ومشاريع الجمعية بكل يسر وسهولة، بما يسهم في دعم المسؤولية الاجتماعية في المنظمات والأفراد.ويأتي تدشين المتجر لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات حتى تتمكن الجمعية من الاستمرار في تميزها برعاية وخدمة نحو 40.000 يتيم ويتيمة وأرملة عبر 20 فرعاً منتشرة في الرياض ومحافظاتها، حيث بلغت مصروفاتها السنوية 300 مليون ريال.ويشمل المتجر على أوجه الدعم التي تقدمها "إنسان" للمستفيدين، والمشاريع الموسمية، كالسلة الوقائية ضد مرض كورنا، التي أطلقتها الجمعية مؤخراً، ورصدت لها مبلغ مليون ريال، وكذلك السلة الرمضانية، والأضاحي والحج والعمرة، وهدية العيد وغيرها، ويحتوي على برامج الجمعية الدائمة كالرعاية التعليمية، والصحية، والأسهم العشرة، والإسكان، وإمكانية التبرع لمشاريع الأوقاف والكفالة والزكاة.وتسعى "إنسان" للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها، تماشياً مع توجه الحكومة الرشيدة، التي طبقت في العديد من القطاعات، وأطلقت إنسان شعاراً لهذا المتجر تحت عنوان (سهلنا_عليك_الأجر) عبر موقعها الرسمي، وفي تطبيق توتير لتعريف الجمهور بالمتجر وحث المتبرعين على دعم برامج ومشاريع الجمعية.// انتهى //19:19ت م0149