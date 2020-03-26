الطائف 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسرصدت عدسة "واس" وفرة في المخزون الغذائي وانسيابية في حركة المتسوقين بمحافظة الطائف ، وشهدت حركة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية، في معظم فترات التسوق مرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.وحرصت الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح ، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة لضمان سلامة المواد المعروضة واستقرار الأسعار والتقيد بالنظافة داخل المراكز التجارية .من جانبهم نوه أصحاب المراكز التجارية بتوفير جميع ما يحتاجه المواطنين والمقيمين من البضائع ومختلف الأصناف الغذائية والعمل بشكل متواصل على تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع، إلى جانب تطبيق التعليمات فيما يخص توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف، ومراعاة وضع مسافة كافية بين كل شخص وآخر منعاً لانتقال أي عدوى لاسمح الله .وعبر المتسوقون بدورهم عن رضاهم بحسن التنظيم الذي شهدته منافذ ومراكز البيع وطرق وجودة تنفيذ اتجاهات مسارات البيع لكافة المواد الغذائية وتوفير المنتجات بأنواعها المختلفة وسط متابعة الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون وضمان استمرارية نقاط تدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع وبذل الجهود لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة.//انتهى //19:30ت م0151