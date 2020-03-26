الخرطوم 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس تشاد إدريس دبي أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة بوكوحرام الذي خلّف العديد من الجرحى والمصابين.وعبّر رئيس مجلس السيادة عن تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان للشعب التشادي في مصابه الجلل، مؤكداً وقوف وتضامن السودان مع تشاد والتصدي لأي استهداف تتعرض له، والعمل على دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها.وجدد الفريق أول ركن البرهان حرص السودان على تقوية ودفع العلاقات بين الخرطوم وانجمينا من أجل مصلحة البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين.// انتهى //19:33ت م0152