رفحاء 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وفرة كبيرة في العرض وسط إقبال اعتيادي من قبل السكان لأخذ احتياجاتهم منها واستقرار في الأسعار."عدسة واس"تجولت في أسواق الخضار والفاكهة التي تضم مختلف أنواع الأصناف وتأتي إلى الأسواق يوميا، وكذلك سوق اللحوم والأسماك بأنواعها المختلفة، وشاهدنا حركة شرائية اعتادية من المتسوقين في تلك الأسواق.وأوضح عدد من المتسوقين لمراسل "واس" أن السوق يوفر جميع متطلبات السكان من جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة، وكذلك اللحوم والأسماك التي تشهد إقبالا جيدا، والأسعار مستقرة ومناسبة.يشار إلى أن بلدية رفحاء تقوم بتطهير السوق بشكل دائم من أجل سلامة وحماية مرتاديها وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما ينفذ مراقبو البلدية جولات رقابية مستمرة على تلك الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين واستخدام المستلزمات الصحية التي تضمن -إن شاء الله - الوقاية من الأمراض بما فيها فيروس كورونا.// انتهى //19:33ت م0153